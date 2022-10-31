США та Китай обговорили російську агресію проти України

Агресія Росії проти України становить серйозні загрози для глобальної безпеки та економічної стабільності

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Китаю Ван І обговорив війну Росії проти України.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США, передає Reuters.

У повідомленні вказується, що Блінкен та Ван І обговорили російську агресію проти України та загрози, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності.

Блінкен також обговорив зі своїм китайським колегою необхідність підтримувати відкриті лінії зв’язку та відповідально керувати американо-китайськими відносинами.

Нагадаємо, раніше Китай заявив, що "готовий працювати" зі США, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін"

Також ми раніше інформували, що китайський міністр у розмові з Лавровим заявив про підтримку Росії "під лідерством Путіна".