Росія не хоче виконувати міжнародні угоди - МЗС Польщі

Виходом з "зернової угоди" Москва показала своє ставлення до міжнародних договорів

Росія не хоче виконувати міжнародні угоди, саме тому вона призупинила свою участь у "зерновій угоді".

Про це йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

В повідомлені вказується, що російська заява про те, що Москва призупиняє свою участь у "зерновій угоді" показує, що Кремль не бажає дотримуватись міжнародних угод.

“Польща разом зі своїми партнерами по ЄС готова працювати далі, щоб допомогти Україні та нужденним у транспортуванні товарів першої необхідності”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 29 жовтня, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі

Також ми раніше інформували, що в ООН відреагували на вихід Росії із "зернової угоди".

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