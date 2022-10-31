Астрологічний прогноз на 31 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: найпотужніша зброя цього дня – слово, яким можна як убити, так і врятувати, тому вкрай важливо поводитися з ним обережно: не кидати на вітер, не дозволяти злих висловлювань, не давати обіцянок, які не можна буде виконати. Час також є сприятливим для переговорів – як ділового, так і особистого характеру: вдасться легко переконати опонента у своїй правоті.

Символ дня: еолова арфа.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: активний день.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, бірюза, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко вдасться вилікувати, якщо звернутися до лікаря одразу після виникнення перших симптомів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому необхідно звертати на них пильну увагу.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Афоризм дня: "Кинджал убив одного, язик убив трьох"(кавказьке прислів'я).

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, які притягують удачу та матеріальний добробут.

Табу дня: зірки категорично не рекомендують брехати.

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