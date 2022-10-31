Астрологический прогноз на 31 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: самое мощное оружие в этот день – слово, которым можно как убить, так и спасти, поэтому крайне важно обращаться с ним осторожно: не бросать на ветер, не позволять злых высказываний, не давать обещаний, которые заведомо нельзя будет выполнить. Время также благоприятно для переговоров – как делового, так и личного характера: удастся легко убедить оппонента в своей правоте.
Символ дня: эолова арфа.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: активный день.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый.
Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко удастся вылечить, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Афоризм дня: "Кинжал убил одного, язык убил троих" (кавказская пословица).
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие удачу и материальное благополучие.
Табу дня: звезды категорически не рекомендуют лгать.
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