Астрологический прогноз на 31 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: самое мощное оружие в этот день – слово, которым можно как убить, так и спасти, поэтому крайне важно обращаться с ним осторожно: не бросать на ветер, не позволять злых высказываний, не давать обещаний, которые заведомо нельзя будет выполнить. Время также благоприятно для переговоров – как делового, так и личного характера: удастся легко убедить оппонента в своей правоте.

Символ дня: эолова арфа.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: активный день.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый.

Счастливые камни дня: сапфир, бирюза, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко удастся вылечить, если обратиться к врачу после возникновения первых симптомов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому необходимо обращать на них пристальное внимание.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Афоризм дня: "Кинжал убил одного, язык убил троих" (кавказская пословица).

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы, притягивающие удачу и материальное благополучие.

Табу дня: звезды категорически не рекомендуют лгать.

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