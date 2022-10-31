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США развернут стратегические бомбардировщики B-52 на севере Австралии

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США развернут стратегические бомбардировщики B-52 на севере Австралии

Фото: Associated Press

Стратегические американские бомбардировщики B-52 могут нести ядерное оружие

Соединенные Штаты планируют развернуть до шести ядерных бомбардировщиков B-52 на авиабазе в северной Австралии/

Об этом сообщает Reuters.

Специальные объекты для бомбардировщиков будут созданы на удаленной базе ВВС Австралии Тиндал, примерно в 300 км (190 миль) к югу от Дарвина, столицы Северной территории Австралии.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его страна "время от времени" вступает в оборонные союзы с Соединенными Штатами.

«Конечно есть визиты в Австралию, в том числе в Дарвин, где американские морские пехотинцы, конечно, дислоцируются там на ротационной основе», — сказал Альбанезе во время пресс-конференции.

Северная территория Австралии часто является местом военного сотрудничества с Соединенными Штатами. Тысячи морских пехотинцев США ежегодно дежурят территорию для тренировок и совместных учений, начатых при президенте Бараке Обаме.

Напомним, ранее сообщалось, что ударная авианосная группа США направляется в Европу.

Также мы информировали, что командующий американским авианосцем предупредил Россию о готовности к любой миссии.

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