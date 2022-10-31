США развернут стратегические бомбардировщики B-52 на севере Австралии

Стратегические американские бомбардировщики B-52 могут нести ядерное оружие
Соединенные Штаты планируют развернуть до шести ядерных бомбардировщиков B-52 на авиабазе в северной Австралии/
Об этом сообщает Reuters.
Специальные объекты для бомбардировщиков будут созданы на удаленной базе ВВС Австралии Тиндал, примерно в 300 км (190 миль) к югу от Дарвина, столицы Северной территории Австралии.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его страна "время от времени" вступает в оборонные союзы с Соединенными Штатами.
«Конечно есть визиты в Австралию, в том числе в Дарвин, где американские морские пехотинцы, конечно, дислоцируются там на ротационной основе», — сказал Альбанезе во время пресс-конференции.
Северная территория Австралии часто является местом военного сотрудничества с Соединенными Штатами. Тысячи морских пехотинцев США ежегодно дежурят территорию для тренировок и совместных учений, начатых при президенте Бараке Обаме.
Напомним, ранее сообщалось, что ударная авианосная группа США направляется в Европу.
Также мы информировали, что командующий американским авианосцем предупредил Россию о готовности к любой миссии.
Читайте также:
- Россия нанесла тренировочный ядерный удар по Камчатке: детали
- Сигнал Китая и России: в Аравийском море неожиданно появилась на поверхности атомная подлодка ВМС США
- Россия и НАТО одновременно проведут ядерные учения с полетами бомбардировщиков