Ударная авианосная группа США направляется в Европу

Авианосная группа будет базироваться в Великобритании

Авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу.

Об этом сообщает издание UK Defence Journal.

На борту авианосца находится 90 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители F-35C. Сообщается, что ударная группа зайдет на базу в Портсмуте на юге Англии.

Также с авианосцем в Великобританию прибудут несколько эсминцев, ракетный крейсер и ударная атомная подлодка.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий американским авианосцем предупредил Россию о готовности к любой миссии.

Также мы ранее информировали, что самый современный авианосец ВМС США во время первого боевого дежурства отправился в Средиземное море.