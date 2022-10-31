Ударная авианосная группа США направляется в Европу

Авианосная группа будет базироваться в Великобритании
Авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу.
Об этом сообщает издание UK Defence Journal.
На борту авианосца находится 90 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители F-35C. Сообщается, что ударная группа зайдет на базу в Портсмуте на юге Англии.
Также с авианосцем в Великобританию прибудут несколько эсминцев, ракетный крейсер и ударная атомная подлодка.
Напомним, ранее сообщалось, что командующий американским авианосцем предупредил Россию о готовности к любой миссии.
Также мы ранее информировали, что самый современный авианосец ВМС США во время первого боевого дежурства отправился в Средиземное море.
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