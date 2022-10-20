Путін втретє попросив в Китаю політичного притулку – Арестович

Радник ОП пояснив, що переговори Путіна з Китаєм щодо політичного притулку означають, що диктатор не застосує ядерну зброю.

Російський диктатор Путін втретє попросив в Китаю політичного притулку і йому відповіли "так".

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною.

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"Чому Китай? Тому що це єдина країна, яка звідки його не видадуть американцям. Він збираються там відсиджуватися, писати мемуари. Ось його планування. Він надуває щоки щодо введення воєного стану, а сам вже домовляється з Китаєм, щоб "злиняти". А куди будуть "линяти" всілякі Суровікіни, Золотови та інші", – сказав він.

Радник ОП пояснив, що переговори Путіна з Китаєм щодо політичного притулку означають, що він не застосує ядерну зброю.

"Йому (у Китаї. – Ред.) виставили жорсткі умови і сказали, що в біполярному світі, на який розраховує Пекін, не потрібна ядерна війна", – пояснив Арестович.

Путін оголосив "воєнний стан" на окупованій території України

Диктатор Володимир Путін 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Раніше голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна пояснила, яка мета "воєнного стану", який оголосив Путін на окупованій території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що дії Путіна - це легалізація мародерства на території України.

Українське МЗС назвало указ Путіна нікчемним.