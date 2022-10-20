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Спроба підкупу мера Дніпра: екснардепа Микитася арештували на два місяці, застава - 260 мільйонів

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Спроба підкупу мера Дніпра: екснардепа Микитася арештували на два місяці, застава - 260 мільйонів

Фото: Укрінформ

У випадку внесення застави суд зобов’язав Микитася не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі і носити електронний браслет.

У Києві на два місяці арештували екснардепа Максима Микитася із можливістю внесення застави у 260 мільйонів гривень.

Відповідне рішення ухвалив у четвер слідчий суддя Віталій Дубас.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня з можливістю внесення 260 млн грн застави колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро хабара.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Суд постановив: застосувати до підозрюваного Микитася Максима Вікторовича запобіжний захід тримання під вартою на строк 60 діб до 16 грудня 2022 року включно. Визначити підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 тисяч неоподаткованих мінімумів для громадян, що становить 260 млн гривень", - оголосив суддя.

У випадку внесення застави суд зобов’язав Микитася не відлучатися без дозволу слідчого з Київської області, здати паспорти для виїзду за кордон, не спілкуватися зі свідками у справі і носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов прокоментував справу про спробу його підкупу за 22 млн євро з боку колишнього народного депутата та забудовника. Він розповів, що "витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав до НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції".

Зазначимо, що підозрюваний є також обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Національної гвардії. Справа наразі слухається в суді.

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