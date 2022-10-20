Попытка подкупа мэра Днепра: экс-нардепа Микитася арестовали на два месяца, залог – 260 миллионов

В случае внесения залога суд обязал Микитася не отлучаться без разрешения следователя из Киевской области, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться со свидетелями по делу и носить электронный браслет.

В Киеве на два месяца арестовали экс-нардепа Максима Микитася с возможностью внесения залога в 260 миллионов гривен.

Соответствующее решение принял в четверг следователь судья Виталий Дубас.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря с возможностью внесения 260 млн грн залога бывшему народному депутату Максиму Никитасю, которого разоблачили на попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро взятки.

Об этом сообщает "Укринформ".

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"Суд постановил: применить к подозреваемому Никиту Максиму Викторовичу меру пресечения содержание под стражей на срок 60 суток до 16 декабря 2022 года включительно. Определить подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 тысяч необлагаемых минимумов для граждан, что составляет 260 млн грн", - огласил судья.

В случае внесения залога, суд обязал Микитася не отлучаться без разрешения следователя из Киевской области, сдать паспорта для выезда за границу, не общаться со свидетелями по делу и носить электронное средство контроля.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал дело о попытке его подкупа за 22 млн евро со стороны бывшего народного депутата и застройщика. Он рассказал, что "вытаращил глаза от такой наглости, а затем утопал в НАБУ, как этого прямо требует от чиновников закон "О предотвращении коррупции".

Отметим, что подозреваемый также обвинен по другому делу, расследованному НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Национальной гвардии. Дело слушается в суде.

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