Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую раньше тратило за год — Резников

Решение Верховной Рады по увеличению средств на оборону позволит в полном объеме профинансировать все приоритетные направления до конца года.

Министерство обороны Украины ежемесячно тратит сумму, которую раньше тратило за год.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

Глава Минобороны подчеркнул, что сегодняшнее решение Верховной Рады об увеличении средств на оборону позволит в полном объеме профинансировать все приоритетные направления до конца года.

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Резников отметил, что ВР проголосовала за изменения в Государственный бюджет на 2022 год.

"Этот год экстремальный с точки зрения потребностей обороны. Министерство обороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год. Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме. В частности — денежное довольствие военнослужащих, контракты на поставку оружия и боеприпасов, другие нужды. Это важный элемент устойчивости нашей обороны", — сообщил министр.

Отметим, что Верховная Рада снова изменила госбюджет-2022 – военные расходы в этом году увеличили на 387 млрд грн.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

За законопроект №8126 в целом проголосовали 318 нардепов.

Планируется увеличить финансирование следующих направлений:

Минобороны – 365,2 млрд грн;

МВД – на 12,9 млрд грн;

СБУ – на 3,7 млрд грн;

ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;

Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн;

УГО – на 600 млн грн;

Служба внешней разведки – 45 млн. грн.

Напомним, в пятницу, 7 октября, Верховная Рада приняла в основу проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Приоритет №1 — армия. В частности, 45% расходов будет идти именно на безопасность и оборону, а это около 18% национального ВВП.

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