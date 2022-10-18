Минобороны ежемесячно тратит сумму, которую раньше тратило за год — Резников

Решение Верховной Рады по увеличению средств на оборону позволит в полном объеме профинансировать все приоритетные направления до конца года.
Министерство обороны Украины ежемесячно тратит сумму, которую раньше тратило за год.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.
Глава Минобороны подчеркнул, что сегодняшнее решение Верховной Рады об увеличении средств на оборону позволит в полном объеме профинансировать все приоритетные направления до конца года.
Резников отметил, что ВР проголосовала за изменения в Государственный бюджет на 2022 год.
"Этот год экстремальный с точки зрения потребностей обороны. Министерство обороны ежемесячно тратит сумму, которую в предыдущие годы тратило за год. Своевременное внесение изменений в бюджет гарантирует, что все приоритетные направления до конца года будут профинансированы в полном объеме. В частности — денежное довольствие военнослужащих, контракты на поставку оружия и боеприпасов, другие нужды. Это важный элемент устойчивости нашей обороны", — сообщил министр.
Отметим, что Верховная Рада снова изменила госбюджет-2022 – военные расходы в этом году увеличили на 387 млрд грн.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.
За законопроект №8126 в целом проголосовали 318 нардепов.
Планируется увеличить финансирование следующих направлений:
- Минобороны – 365,2 млрд грн;
- МВД – на 12,9 млрд грн;
- СБУ – на 3,7 млрд грн;
- ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;
- Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн;
- УГО – на 600 млн грн;
- Служба внешней разведки – 45 млн. грн.
Напомним, в пятницу, 7 октября, Верховная Рада приняла в основу проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Приоритет №1 — армия. В частности, 45% расходов будет идти именно на безопасность и оборону, а это около 18% национального ВВП.
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