Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал вооруженным силам Украины еще один пикап для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Оснащенный для условий фронта Ford Ranger передан подразделению, выполняющему боевые задания на территории Донецкой области.

Вместе с автомобили бойцы получили вещи первой потребности и продукты от жителей Блиставицкой общины Киевщины.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.