Favbet Foundation передав ЗСУ повнопривідний пікап

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України ще один пікап для виконання бойових завдань на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Оснащений для умов фронту Ford Ranger передано підрозділу, який виконує бойові завдання на території Донецької області.
Разом з авто бійці отримали речі першої потреби й продукти від мешканців Блиставицької громади Київщини.
Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.