Путин в третий раз попросил у Китая политического убежища – Арестович

Советник ОП объяснил, что переговоры Путина с Китаем по поводу политического убежища означают, что диктатор не применит ядерное оружие.

Российский диктатор Путин в третий раз попросил у Китая политубежища и ему ответили "да".

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной.

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"Почему Китай? Потому что это единственная страна, откуда его не выдадут американцам. Он собираются там отсиживаться, писать мемуары. Вот его планирование. Он надувает щеки по введению военного положения, а сам уже договаривается с Китаем, чтобы "слинять". А куда будут "линять" всевозможные Суровикины, Золотовы и другие", – сказал он.

Советник ОП объяснил, что переговоры Путина с Китаем о политическом убежище означают, что он не применит ядерное оружие.

"Ему (в Китае. – Ред.) выставили жесткие условия и сказали, что в биполярном мире, на который рассчитывает Пекин, не нужна ядерная война", – объяснил Арестович.

Путин объявил "военное положение" на оккупированной территории Украины

Диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Ранее глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина объяснила, какова цель "военного положения", которое объявил Путин на оккупированной территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины.

Украинский МИД назвал указ Путина ничтожным.