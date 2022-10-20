Які пристрої найбільше "з'їдають" електроенергії: що треба вимикати, щоб зменшити віялові відключення

Майже третину всієї електроенергії в будинках українців споживають всього два пристрої. Саме ними не рекомендується користуватися в пікові години, щоб зменшити енерговитрати

Загалом найбільше споживання електрики в Україні припадає на металургійну промисловість та населення. З початком війни металургійна промисловість в Україні фактично завмерла. Склалася така ситуація, що сьогодні саме населення є найбільшим споживачем електроенергії. Тому від ощадливої поведінки українців багато в чому залежить як буде почувати себе енергетична система України.

Найбільше серед домашніх побутових приладів електроенергію споживають телевізори та комп‘ютери — в середньому на них припадає 28% загального споживання електроенергії домогосподарством, — повідомляє Spiegel, посилаючись на результати розрахунків, проведених німецькою Федеральною асоціацією управління енергетики та водними ресурсами (BDEW).

Відповідно до розрахунків Федеральної асоціації управління енергетики та водними ресурсами, споживання енергії у квартирі розподіляється таким чином:

28% споживають телевізори, ігрові приставки та комп’ютери,

14% йде на прання та сушіння одягу,

13% на освітлення,

11% споживають холодильники та морозильні камери,

9% витрачається на приготування їжі,

8% на миття посуду.

Найбільш енерговитратні побутові прилади, якщо розраховувати витрати на електрику за місяць — це персональний комп'ютер (меншою мірою – ноутбук), холодильник, телевізор, якщо він працює фоном, пральна машина, кондиціонери, електричні обігрівачі та бойлери. Значне навантаження на мережу дають такі пристрої, як електрочайник, мікрохвильова піч, фен, духова шафа, електроплита, праска.

Зекономити електроенергію допоможуть такі рекомендації:

Найменший рівень споживання електроенергії – вночі, тому користуватися обігрівачами, пральними машинами, включати бойлери, посудомийки та інші енерговитратні прилади краще саме в цей час, — рекомендує "Укренерго".

Замініть лампи розжарювання на енергоефективні LED-лампи.

Не залишайте техніку у «сплячому» режимі, тому що в сплячому режимі ноутбуки, наприклад, споживають достатньо багато енергії.

Холодильник для економії електроенергії потрібно ставити щонайменше на відстані 5 см від стіни.

Користуючись пральною машинкою, використовуйте функцію «Відкладений старт» та періть за нічним тарифом. Нічний тариф діє для власників двозонних лічильників.

Регулярно очищуйте чайник від накипу – це підвищить теплопровідність та зменшить витрати електроенергії електрочайника, який не дивлячись не невеликий розмір досить «прожерливий».

При купівлі техніки, вибирайте її не менше класу «А».

Вимикайте праску в перервах при прасуванні.

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