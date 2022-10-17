Загрози поки не бачать: у США прокоментували ядерні навчання Росії

США поки не бачать ознак, що Путін ухвалив рішення вдарити ядерною зброєю по Україні.

Сполучені Штати, як і щороку, уважно відстежують перебіг ядерних навчань армії Росії.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми будемо спостерігати за цими навчаннями, як і щороку. Ці навчання росіяни проводять щорічно, щоб перевірити та оцінити свій стратегічний ядерний потенціал. Усе, що ми бачили на сьогоднішній день, говорить нам про те, що ці навчання будуть проводитися в межах того, як це робила Росія в минулому", – сказав Кірбі.

За його словами, поки нема ознак, що в межах цих навчань або в іншому контексті Путін ухвалив рішення застосувати ядерну зброю чи зброю масового знищення в Україні.

Кірбі запевнив, що є "різноманітні засоби", які США можуть використати, щоб спробувати стримати Росію від використання ядерної зброї.

"Ми вже публічно і приватно чітко дали зрозуміти росіянам, що якщо вони просунуться вперед зі зброєю масового знищення чи ядерною зброєю будь-якого розміру, це матиме серйозні наслідки для Росії, для Кремля. І, звичайно, це матиме наслідки в усьому регіоні. Знову ж таки, ми стежимо за цим дуже, дуже уважно. Ми не побачили нічого, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування. Але знову ж таки, ми просто не бачили жодних ознак того, що це рішення було прийнято або що вони навіть готуються до можливості такого рішення (використання ядерної зброї. – Ред.)", – підсумував координатор Ради національної безпеки Білого дому.

Нагадаємо, що Росія та НАТО одночасно проведуть ядерні навчання з польотами бомбардувальників.

У США серйозно ставляться до ядерного шантажу Путіна

У США серйозно ставляться до слів Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї, заявляв раніше офіційний представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван запевнив, що Штати жорстко відреагують на удар по Україні ядерною зброєю. Це не залежатиме від того, яку саме ядерну зброю застосує Росія проти України.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що США готові захищати "кожен дюйм" НАТО на тлі ядерних погроз Росії.

Американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма заявив, що якщо РФ застосує проти України ядерну зброю, США і НАТО можуть вступити у війну. На його думку, США запровадять безпольотну зону над усім регіоном та почнуть збивати російські літаки, атакувати бази, з яких запускаються ракети. США могли б потопити відносно швидко більшу частину Чорноморського флоту Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо РФ застосує ядерну зброю - це будуть "червоні лінії", які змінять характер війни.