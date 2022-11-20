Маск заявив, що розблокує акаунт Трампа у Twitter

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що він розблокує акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі.

Про це Маск повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Він повідомив про завершення голосування користувачів соцмережі. За відновлення сторінки Трампа проголосували

51,8% користувачів мережі, відповідно проти було 48,2% тих, хто брав участь у голосуванні.

Водночас сам колишній голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що він поки не планує повертатись до соцмережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник компанії Twitter Ілон Маск заявив про скасування віддаленого режиму роботи для працівників.

Також ми інформували, що Ілон Маск розглядає можливість зробити доступ до Twitter платним для усіх користувачів.

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