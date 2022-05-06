Маск планує керувати Twitter кілька місяців: деталі

Досі питання про те, хто очолить Twitter після покупки, практично не обговорювалося.
Винахідник Ілон Маск планує обійняти посаду головного виконавчого директора Twitter лише на кілька місяців після завершення операції з придбання соцмережі за $44 млрд.
Про це пише CNBC із посиланням на поінформовані джерела.
До цього часу питання про те, хто очолить Twitter після покупки компанії Маском, практично не обговорювалося.
Група з 19 інвесторів готова виділити загалом $7,14 млрд для фінансування угоди на купівлю Twitter.
Раніше повідомлялося, що Маск може повернути папери Twitter на біржу вже через три роки після їхнього очікуваного делістингу.
Акції Twitter додають у ціні 3,7% на торгах. З початку поточного року їхня вартість зросла на 17,7%.
Нагадаємо, cоцмережа Twitter позначила або повністю вилучила понад 50 тисяч твітів з брехнею про війну Росії проти України. Також було заблоковано назавжди понад 75 тисяч акаунтів.
Читайте також:
- Мей Маск знову підтримала Україну і заговорила українською
- "Готовий бити Путіна однією лівою": Ілон Маск відповів Кадирову у Twitter
- Мама Ілона Маска приєдналася до тролінгу Кадирова: що вона написала у Twitter