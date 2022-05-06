Маск планує керувати Twitter кілька місяців: деталі

Досі питання про те, хто очолить Twitter після покупки, практично не обговорювалося.

Винахідник Ілон Маск планує обійняти посаду головного виконавчого директора Twitter лише на кілька місяців після завершення операції з придбання соцмережі за $44 млрд.

Про це пише CNBC із посиланням на поінформовані джерела.

До цього часу питання про те, хто очолить Twitter після покупки компанії Маском, практично не обговорювалося.

Група з 19 інвесторів готова виділити загалом $7,14 млрд для фінансування угоди на купівлю Twitter.

Раніше повідомлялося, що Маск може повернути папери Twitter на біржу вже через три роки після їхнього очікуваного делістингу.

Акції Twitter додають у ціні 3,7% на торгах. З початку поточного року їхня вартість зросла на 17,7%.

Нагадаємо, cоцмережа Twitter позначила або повністю вилучила понад 50 тисяч твітів з брехнею про війну Росії проти України. Також було заблоковано назавжди понад 75 тисяч акаунтів.

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