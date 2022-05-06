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Маск планує керувати Twitter кілька місяців: деталі

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Маск планує керувати Twitter кілька місяців: деталі

Associated Press

Досі питання про те, хто очолить Twitter після покупки, практично не обговорювалося.

Винахідник Ілон Маск планує обійняти посаду головного виконавчого директора Twitter лише на кілька місяців після завершення операції з придбання соцмережі за $44 млрд

Про це пише CNBC із посиланням на поінформовані джерела.

До цього часу питання про те, хто очолить Twitter після покупки компанії Маском, практично не обговорювалося.

Група з 19 інвесторів готова виділити загалом $7,14 млрд для фінансування угоди на купівлю Twitter.

Раніше повідомлялося, що Маск може повернути папери Twitter на біржу вже через три роки після їхнього очікуваного делістингу.

Акції Twitter додають у ціні 3,7% на торгах. З початку поточного року їхня вартість зросла на 17,7%.

Нагадаємо, cоцмережа Twitter позначила або повністю вилучила понад 50 тисяч твітів з брехнею про війну Росії проти України. Також було заблоковано назавжди понад 75 тисяч акаунтів.

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