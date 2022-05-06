Маск планирует руководить Twitter несколько месяцев: детали

До сих пор вопрос о том, кто возглавит Twitter после покупки, практически не обсуждался.
Изобретатель Илон Маск планирует занять должность главного исполнительного директора Twitter всего на несколько месяцев после завершения сделки по приобретению соцсети за $44 млрд.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на информированные источники.
До сих пор вопрос о том, кто возглавит Twitter после покупки компании Маском, практически не обсуждался.
Группа из 19 инвесторов готова выделить в общей сложности $7,14 млрд для финансирования сделки по покупке Twitter.
Ранее сообщалось, что Маск может вернуть бумаги Twitter на биржу уже через три года после их ожидаемого делистинга.
Акции Twitter прибавляют в цене 3,7% на торгах. С начала текущего года их стоимость выросла на 17,7%.
Напомним, cоцсеть Twitter обозначила или полностью удалила более 50 тысяч твитов с ложью о войне России против Украины. Также были заблокированы навсегда более 75 тысяч аккаунтов.
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