Илон Маск покупает Twitter — заплатит сумму, равнозначную бюджету Украины

Американский миллиардер заплатит $44 млрд, чтобы сделать компанию частной и внести в нее изменения.

Совет директоров Twitter не смог отказаться от предложения миллиардера Илона Маска. Владелец Tesla и SpaceX приобретет компанию социальных сетей и сделает ее частной.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пресс-релиз компании от 25 апреля.

По условиям соглашения, Twitter станет частной компанией, акционеры получат $54,20 за акцию.

Всего Маску придется заплатить $44 млрд (это 1 триллион 258 млрд гривен) — сумму, которая равнозначна государственному бюджету Украины на 2022 год.

“За последние десятилетия Илон не инвестировал в проекты, которые не меняли бы правил игры в сфере. Уверен, что нас ждет неожиданный поворот развития социальных медиа”, — прокомментировал это событие министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Ранее, комментируя эту инвестицию, Маск отметил, что хочет сделать Twitter лучше — добавить новые функции, сделать алгоритмы открытыми, победить спам-ботов и аутентифицировать всех пользователей.

"Я инвестировал в Twitter, потому что верю в его потенциал стать платформой для свободы слова во всем мире. Однако, поскольку я стал акционером компании, я отдаю себе отчет, что в ее нынешнем виде она не будет ни процветать, ни служить этому социальному императиву. Twitter нужно превратить в частную компанию", — заявлял он.

На смену владельцу соцсети уже отреагировал экс-президент США Дональд Трамп, заявивший, что вернется в Twitter, где будет продолжать вести свой микроблог.

Напомним, cоцсеть Twitter обозначила или полностью удалила более 50 тысяч твитов с ложью о войне России против Украины. Также были заблокированы навсегда более 75 тысяч аккаунтов.

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