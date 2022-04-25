Главные фейки и манипуляции, которые враг использовал 25 апреля: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 25 апреля.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Список фейков и манипуляций:
- Несмотря на заявление Верещук о том, что договоренностей о гуманитарных коридорах из "Азовстали" не было, минобороны РФ сообщило, что "киевские власти сорвали гуманитарную операцию" гражданского населения, которое пряталось на территории комбината. Предостерегаем: это – манипуляция!
- Несмотря на предварительные сообщения о сборе силовиками РФ обломков сбитых украинских дронов для подготовки провокаций, несколько российских Telegram-каналов сообщили, что в Курской области был сбит ударный беспилотник "Байрактар", который находится на вооружении ВС Украины. Предостерегаем: это – фейк!
- Пропагандисты РФ сообщили, что российское село Нехотеевка (Белгородская область) "обстреляно со стороны Украины". По словам последних, "повреждены жилые здания и личный транспорт". Предостерегаем: это – манипуляция!
Напомним, российские хакеры атакуют простых украинцев все больше, чтобы получить доступ к их учетным данным и публиковать фейковые сообщения.
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