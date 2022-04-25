Ілон Маск купує Twitter — сплатить суму, рівнозначну бюджету України

Американський мільярдер сплатить $44 млрд, щоб зробити компанію приватною і внести у неї зміни.

Рада директорів Twitter не змогла відмовитися від пропозиції мільярдера Ілона Маска. Власник Tesla та SpaceX придбає компанію соціальних мереж та зробить її приватною.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на пресреліз компанії від 25 квітня.

За умовами угоди, Twitter стане приватною компанією, акціонери отримають $54,20 за акцію.

Загалом Маску доведеться сплатити $44 млрд (це 1 трильйон 258 млрд гривень) — суму, яка рівнозначна державному бюджету України на 2022 рік.

“За останні десятиліття Ілон не інвестував у проєкти, які не змінювали б правил гри у сфері. Упевнений, що на нас чекає неочікуваний поворот розвитку соціальних медіа”, — прокоментував цю подію міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Раніше, коментуючи цю інвестицію, Маск зазначив, що хоче зробити Twitter кращим — додати нові функції, зробити алгоритми відкритими, “перемогти” спамботів та автентифікувати всіх користувачів.

"Я інвестував у Twitter, тому що вірю в його потенціал стати платформою для свободи слова в усьому світі. Однак, оскільки я став акціонером компанії, я усвідомлюю, що в її нинішньому вигляді вона не буде ні процвітати, ні служити цьому соціальному імперативу. Twitter потрібно перетворити на приватну компанію", — заявляв він.

На зміну власника соцмережі уже відреагував експрезидент США Дональд Трамп, який заявив, що повернеться у Twitter, де буде продовжувати вести свій мікроблог.

Нагадаємо, cоцмережа Twitter позначила чи повністю видалила понад 50 тисяч твітів із брехнею про війну Росії проти України. Також були заблоковані назавжди понад 75 тисяч облікових записів.

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