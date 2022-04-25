Цифрова блокада РФ триває: техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії – Мінцифри

В Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває.
Наразі технологічні компанії запроваджують нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території.
Які санкції запровадили компанії проти Росії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:
- SITA відключає російські авіакомпанії від системи World Tracer від 25 квітня. World Tracer — це система глобального пошуку багажу. Допомагала швидко шукати втрачений багаж пасажирів шляхом обміну даними між аеропортами. Використовується всіма авіакомпаніями, членами IATA.
- WPP припиняє діяльність у РФ. Рада директорів WPP дійшла до висновку, що присутність WPP у країні-агресорці суперечитиме цінностям їхньої компанії, і тому вони припиняють свою діяльність у країні. WPP — британський міжнародний холдинг у галузі комунікацій та реклами.
- WEX не займається бізнесом у РФ і не має там співробітників та офісів. Однак, вони переоцінили їхні стосунки з Лукойлом і вирішили припинити їх. Також у компанії хочуть вийти за межі того, що від них вимагається, щоб жодна з їхніх операцій жодним чином не сприяла агресивним діям Путіна або його підтримці. WEX Inc. є постачальником послуг з обробки платежів та управління інформацією для комерційного й державного автопарку.
- WeWork доопрацьовує рішення з продажу бізнесу в РФ та призупиняє всі плани щодо розширення бізнесу в цьому регіоні. WeWork — американська компанія, що працює у сфері комерційної нерухомості та надає гнучкі робочі простори для стартапів та інших компаній.
- Після того, як 3 березня Tietoevry оголосила про припинення діяльності у РФ, компанія продає свій бізнес, який викуплений місцевим менеджментом. З цією угодою Tietoevry зупиняє всі свої локальні операції у країні-агресорці і передає всі свої обов'язки, зокрема співробітників, юридичні та регуляторні органи, новим власникам. Tietoevry — скандинавська компанія з надання ІТ-послуг для промисловості та сфери обслуговування.
- Teradata припинила вести бізнес у РФ на початку цього місяця. Також вона припинила взаємодію з клієнтами, зокрема обслуговування всіх російських облікових записів. Teradata Corporation — технологічна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для баз даних та аналітики даних, а також на стратегічному ІТ-консалтингу.
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