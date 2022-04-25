До вибухів у Придністров’ї місцева “влада” готувалася завчасно: подбали про бункер

До вибухів у Придністров’ї місцева “влада” готувалася завчасно: подбали про бункер

Українська військова розвідка перехопила документ, який свідчить про підготовку керівників "ПМР" до обстрілу в Тирасполі.

Вибухи, які пролунали 25 квітня в так званій столиці “Придністровської Молдавської республіки” (ПМР) місті Тирасполі, були спланованою провокацією російських спецслужб.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, опублікувавши перехоплений документ.

Виявляється, до цього “обстрілу” з гранатометів так звана “влада ПМР” готувалася ще за три дні до його проведення, подбавши про облаштування захищеного і комфортного бункера.

22 квітня секретар “Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій” невизнаної республіки Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова. У ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування “захищеного пункту управління цивільної оборони міста”.

У разі відсутності такого пункту, ставилось питання про його термінове створення.

ГУР Міноборони

"Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв. За задумом авторів, вони мають виправдати війну на території України, чи залучити "ПМР" до бойових дій. Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або ж як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", - йдеться у повідомленні української військової розвідки.

За наявною в ГУР Міноборони інформацією, ФСБ РФ продовжить серію провокативних терактів на території "ПМР".

Як повідомлялося раніше, 25 квітня близько 17:45 у Тирасполі прогриміла серія вибухів. Вони сталися у приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" та філіалу російської Федеральної служби безпеки в ПМР.

У результаті інциденту будівлю пошкоджено, вікна вибито. На вулиці поруч з приміщенням виявили предмети, схожі на використані гранатомети РПГ-22 та РПГ-27.

Нагадаємо, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ, генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо невизнаної “ПМР”. Він заявив, що російська армія має завдання “встановлення повного контролю над Донбасом та півднем України”. Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної “ПМР”, де “відзначаються факти утисків російськомовного населення”.

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