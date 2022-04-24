Російська армія не зможе пробити коридор до Придністров’я - ЗМІ

Російська армія не зможе пробити коридор до Придністров’я - ЗМІ

Вихід окупантів до Придністров'я створить для Росії ще більше проблем. Шанси Росії на створення сухопутного коридору до Молдови дуже малі.

Армія Росії не здатна пробити коридор до Придністров’я. Нещодавно заступник командувача Центрального військового округу Росії генерал Рустам Міннекаєв заявив, що Росія хоче взяти під "повний контроль Донбас і південь України".

За словами російського генерала, контроль над південною частиною України дозволить, зокрема, Росії прийти на допомогу проросійським сепаратистам у Придністров’ї.

Про це пише видання The Washington Post.

Заява щодо Придністров'я здивувала багатьох аналітиків, оскільки від початку повномасштабної війни Росія зазнала невдачі в спробі просунутися на південний захід України. Тому шанси Росії на створення сухопутного коридору до Молдови дуже малі.

Місцеве населення невизнаного Придністров'я не захоче бути втягненим у війну.

Аналітики стверджують, що Росія намагається зберегти точки впливу в Східній Європі, однією з яких є Придністров'я. Хоча жодна країна світу, включно з Кремлем не визнали "незалежності" цього утворення.

"Ці заяви є необґрунтованими і суперечать позиції Російської Федерації, яка підтримує суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова в її міжнародно визнаних межах", - йдеться у заяві МЗС Молдови, наданій The Washington Post.

Політичний експерт Антон Барбашин говорить, що цей район (Придністров'я - ред.) не має великого стратегічного значення для Москви.

"Відправлення туди військ "створить більше проблем, ніж вирішить" для Росії, що, ймовірно, призведе до додаткових міжнародних санкцій і зруйнує відносини Москви з Молдовою, яка є конституційно нейтральною і заявила, що не вступатиме до НАТО", - вважає він.

Майкл Кофман, експерт по Росії з CNA назвав коридор до Придністров’я "повною нісенітницею". Він підкреслив, що Російські військові не здатні до таких наступальних дій.

Нагадаємо, Кишинів занепокоївся через наміри Кремля захопити весь південь України і наблизитися до кордонів невизнаної Придністровської республіки.

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