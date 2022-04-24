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В Донецькій області змінили тривалість комендантської години

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В Донецькій області змінили тривалість комендантської години

sud.ua

В Донецькій області змінили тривалість комендантської години, яку ввели в Україні з початком воєнного стану.

Від понеділка, 25 квітня комендантська година в регіоні збільшиться. Тепер вона буде діяти від 20:00 до 05:00.  

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко підписав розпорядження про зміну часу дії комендантської години в області.

Діятиме обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування. 

Нагадаємо, російські окупанти на Великдень обстріляли Чугуїв, є поранені.

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