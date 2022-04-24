"Вони чітко сказали: "Ви наші": Арестович назвав дату вступу України до ЄС

"Вони чітко сказали: "Ви наші": Арестович назвав дату вступу України до ЄС

За перші п'ять днів війни Україна зробила стрибок на 20 років вперед.

Європейці побачили у нас стару Європу, яку вони вже значною мірою втратили.

Про це в інтерв'ю російському виданню “Медуза” розповів радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Вони ж там (у Європі, - ред.) загралися із соціальними експериментами, з новизною та з усім іншим, що може дозволити собі лише дуже багате суспільство: соціалізм, левізно, ось ці всі приколи… Це все добре, але питання зіткнення з дуже авторитарним, вкрай правим режимом — таким як путінський — показав, що, мабуть, центристська політика, яку демонструє Україна, більш надійна щодо можливостей цивілізаційного протистояння”, — повідомив Олексій Арестович.

За його словами, на третю добу війни в Україні, Євросоюз та Європарламент проголосували б за приєднання нашої країни до ЄС.

“Вони чітко сказали: “Ви наші. Ви реалізуєте зараз усі цінності, що лежали в основі європейської культури”. Процес дуже швидко стартував. А потім Росія в страшному переполоху почала працювати на індивідуальному рівні з різними країнами, і ми одразу побачили уповільнення: через позицію Франції, Німеччини, Сербії, Угорщини і частково Італії. І це уповільнення сповільнювалося: “Почекайте. Так, прискорена процедура, але не зараз. Зайдіть за кілька місяців чи тижнів і так далі”. Це було чітко видно, доки не трапилися Буча та Ірпінь”, — наголосив радник голови ВП.

Він також додав, що позиція країн-партнерів змінилася за три-чотири дні після того, як світ побачив, що російська армія зробила в Бучі.

“Зараз єврочиновники кажуть, що з 1 січня 2024 року можливий офіційний вступ до Євросоюзу”, — сказав Олексій Арестович.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти пошкодили магістральний газопровід високого тиску. Без газопостачання залишилися 46 населених пунктів.

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