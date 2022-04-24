"Они четко сказали: "Вы наши": Арестович назвал дату вступления Украины в ЕС

"Они четко сказали: "Вы наши": Арестович назвал дату вступления Украины в ЕС

За первые пять дней войны Украина совершила прыжок на 20 лет вперед.

Европейцы увидели в нас старую Европу, которую они уже в значительной степени потеряли.

Об этом в интервью российскому изданию "Медуза" рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

“Они же там (в Европе, - ред.) заигрались с социальными экспериментами, с новизной и со всем остальным, что может позволить себе только очень богатое общество: социализм, левизна, вот эти все приколы… Это все хорошо, но вопрос столкновения с очень авторитарным, крайне правым режимом — таким как путинский — показал, что, наверное, центристская политика, которую демонстрирует Украина, более надежна в смысле возможностей цивилизационного противостояния”, - сообщил Алексей Арестович.

По его словам, на третьи сутки войны в Украине, Евросоюз и Европарламент проголосовали бы за присоединение нашей страны к ЕС.

“Они четко сказали: "Вы наши. Вы реализуете сейчас все ценности, которые лежали в основе европейской культуры". Процесс очень быстро стартанул. А потом Россия в страшном переполохе начала работать на индивидуальном уровне с разными странами, и мы сразу увидели замедление: через позицию Франции, Германии, Сербии, Венгрии — и частично Италии. И это замедление замедлялось: "Подождите. Да, ускоренная процедура, но не прямо сейчас. Зайдите через несколько месяцев или недель и так далее". Все шло по замедляющей. Это было четко видно, пока не случились Буча и Ирпень”, - акцентировал советник главы ОП.

Он также добавил, что позиция стран-партнеров изменилась за три-четыре для после того, как мир увидел, что российская армия совершила в Буче.

“Сейчас еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз”, - сказал Алексей Арестович.

Напомним, что в Луганской области оккупанты повредили магистральный газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось 46 населенных пунктов.

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