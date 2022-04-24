"Они четко сказали: "Вы наши": Арестович назвал дату вступления Украины в ЕС

За первые пять дней войны Украина совершила прыжок на 20 лет вперед.
Европейцы увидели в нас старую Европу, которую они уже в значительной степени потеряли.
Об этом в интервью российскому изданию "Медуза" рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.
“Они же там (в Европе, - ред.) заигрались с социальными экспериментами, с новизной и со всем остальным, что может позволить себе только очень богатое общество: социализм, левизна, вот эти все приколы… Это все хорошо, но вопрос столкновения с очень авторитарным, крайне правым режимом — таким как путинский — показал, что, наверное, центристская политика, которую демонстрирует Украина, более надежна в смысле возможностей цивилизационного противостояния”, - сообщил Алексей Арестович.
По его словам, на третьи сутки войны в Украине, Евросоюз и Европарламент проголосовали бы за присоединение нашей страны к ЕС.
“Они четко сказали: "Вы наши. Вы реализуете сейчас все ценности, которые лежали в основе европейской культуры". Процесс очень быстро стартанул. А потом Россия в страшном переполохе начала работать на индивидуальном уровне с разными странами, и мы сразу увидели замедление: через позицию Франции, Германии, Сербии, Венгрии — и частично Италии. И это замедление замедлялось: "Подождите. Да, ускоренная процедура, но не прямо сейчас. Зайдите через несколько месяцев или недель и так далее". Все шло по замедляющей. Это было четко видно, пока не случились Буча и Ирпень”, - акцентировал советник главы ОП.
Он также добавил, что позиция стран-партнеров изменилась за три-четыре для после того, как мир увидел, что российская армия совершила в Буче.
“Сейчас еврочиновники говорят, что с 1 января 2024 года возможно официальное вступление в Евросоюз”, - сказал Алексей Арестович.
Напомним, что в Луганской области оккупанты повредили магистральный газопровод высокого давления. Без газоснабжения осталось 46 населенных пунктов.
Читайте также:
- Арестович о роли Лукашенко в войне РФ против Украины: "Он петляет, как может"
- Пасхальная эвакуация из Попасной: вывезли всего 16 человек, два автомобиля попали под обстрел и вернулись пустыми
- Минус семь генералов и 22 тысячи солдат: Подоляк назвал "достижение" России в Украине за 60 дней войны