В Донецкой области изменили продолжительность комендантского часа, который был введен в Украине с началом военного положения.

С понедельника, 25 апреля, комендантский час в регионе увеличится. Теперь он будет действовать с 20:00 до 05:00.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кириленко подписал распоряжение об изменении времени действия комендантского часа в области.

Действует ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки.

Напомним, российские оккупанты на Пасху обстреляли Чугуев, есть раненые.

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