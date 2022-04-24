В Донецкой области изменили продолжительность комендантского часа, который был введен в Украине с началом военного положения.
С понедельника, 25 апреля, комендантский час в регионе увеличится. Теперь он будет действовать с 20:00 до 05:00.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кириленко подписал распоряжение об изменении времени действия комендантского часа в области.
Действует ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки.
Напомним, российские оккупанты на Пасху обстреляли Чугуев, есть раненые.
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