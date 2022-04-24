Российская армия не сможет пробить коридор в Приднестровье — СМИ

Выход оккупантов в Приднестровье создаст для России еще больше проблем. Шансы России на создание сухопутного коридора в Молдову очень малы.

Армия России не способна пробить коридор в Приднестровье. Недавно заместитель командующего Центральным военным округом России генерал Рустам Миннекаев заявил, что Россия хочет взять под "полный контроль Донбасс и юг Украины".

По словам российского генерала, контроль над южной частью Украины позволит, в частности, прийти России на помощь пророссийским сепаратистам в Приднестровье.

Об этом пишет издание The Washington Post.

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Заявление по Приднестровью удивило многих аналитиков, поскольку с начала полномасштабной войны Россия потерпела неудачу в попытке продвинуться на юго-запад Украины. Поэтому ее шансы на создание сухопутного коридора в Молдову очень малы.

Местное население непризнанного Приднестровья не захочет быть вовлеченным в войну.

Аналитики утверждают, что Россия пытается сохранить точки влияния в Восточной Европе, одной из которых является Приднестровье. Хотя ни одна страна мира, включая Кремль, не признали "независимости" этого образования.

"Эти заявления необоснованны и противоречат позиции Российской Федерации, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в ее международно признанных границах", — говорится в заявлении МИД Молдовы, предоставленном The Washington Post.

Политический эксперт Антон Барбашин говорит, что этот район (Приднестровье – ред.) не имеет большого стратегического значения для Москвы.

"Отправка туда войск "сделает больше проблем, чем решит" для России, что, вероятно, приведет к дополнительным международным санкциям и разрушит отношения Москвы с Молдовой, которая является конституционно нейтральной и заявила, что не будет вступать в НАТО", — считает он.

Майкл Кофман, эксперт по России в CNA назвал коридор в Приднестровье "полной чепухой". Он подчеркнул, что Российские военные не способны к таким наступательным действиям.

Напомним, Кишинев обеспокоился из-за намерений Кремля захватить весь юг Украины и приблизиться к границам непризнанной Приднестровской республики.

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