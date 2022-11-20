Туреччина оголосила про початок повітряної операції проти курдів

Турецька авіація атакувала низку баз курдів на території Сирії та Іраку

Туреччина оголосила про початок проведення повітряної операції проти курдів на території Сирії та Іраку "PENÇE KILIÇ" (Кіготь-меч).

Про це повідомляє Deepstate з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

У прес-релізі на сайті міністерства зазначається, що операція проводиться з метою "запобігти терористичним нападам на наш народ і сили безпеки з півночі Іраку та Сирії, забезпечити безпеку кордонів і знищити тероризм у його джерелі".

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Повідомляється, що авіаударів зазнали бази курдів у Сирії та Іраку. У Сирії були атаковані бази Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербесі, Маранес, Малікія, аеропорт Мінніг, Тель Ріфат. У Іраку Туреччина атакувала бази курдів Асос, Сулейманія, Сінджар, Канділ, Ербіль.

Турецький телеканал NTV повідомив, що повітряний простір Туреччини, який контролювали росіяни, став відкритим для турецьких літаків.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що ані Росія, ані США не планують застосовувати ядерну зброю.

Також ми інформували, що внаслідок вибуху, який стався 13 листопада на вулиці Істікляль у Стамбулі, загинуло 6 людей, а ще понад 80 - отримали поранення. У залишенні в людному місці сумки з вибухівкою підозрюють жінку.

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