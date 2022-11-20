Турция объявила о начале воздушной операции против курдов

Турция объявила о начале проведения воздушной операции против курдов на территории Сирии и Ирака "PENÇE KILIÇ" (Коготь-меч).

Об этом сообщает Deepstate со ссылкой на Министерство обороны Турции.

В пресс-релизе на сайте министерства отмечается, что операция проводится с целью "предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности с севера Ирака и Сирии, обеспечить безопасность границ и уничтожить терроризм в его источнике".

Также читайте Эрдоган хочет попросить Путина помочь разобраться с курдами - СМИ

Сообщается, что авиаудары подверглись базам курдов в Сирии и Ираке. В Сирии были атакованы базы Айн аль-Араб, Айн Дагне, Айн Хесус, Дербеси, Маранес, Малика, аэропорт Минниг, Тель Рифат. В Ираке Турция атаковала базы курдов Асоса, Сулеймании, Синджара, Кандила, Эрбиля.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что воздушное пространство Турции, контролируемое россиянами, стало открытым для турецких самолетов.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ни Россия, ни США не планируют применять ядерное оружие.

Также мы информировали, что в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, погибли 6 человек, а еще более 80 получили ранения. В оставлении в людном месте сумки со взрывчаткой подозревают женщину.

Читайте также: