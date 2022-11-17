Эрдоган рассказал, есть ли риск, что РФ и США применят ядерное оружие

Президент Турции подчеркнул, что применение ядерного оружия может привести к новой мировой войне, поэтому нужно этого не допустить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что ни Россия, ни США не планируют применять ядерное оружие.

Об этом он сказал после встречи директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает The Guardian.

"По информации, которую я получил от своего начальника разведки, ни одна из сторон (Россия и США – ред.) пока не планируют применять ядерное оружие", — сказал президент Турции.

Эрдоган заявил, что хочет поддерживать тесный диалог между обеими сторонами.

"Не дай, Боже, (применение ядерного оружия. — Ред.) может привести к новой мировой войне. Давайте не позволим этому произойти", — подытожил он.

Напомним, что 14 ноября в Турции директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой разведки России Сергеем Нарышкиным.

После этого Бернс посетил Киев. Его визит как раз совпал с массированной ракетной атакой РФ. Известно, что директор ЦРУ встретился с президентом Владимиром Зеленским и представителями украинской разведки.

После этого, когда ракета упала на территорию Польши, он выехал в Варшаву, где встретился с президентом Анджеем Дудой.