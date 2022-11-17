Влад Яма возмутил украинцев новым постом в Instagram: "Просто двуногое существо"

Танцовщик и хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны вместе с женой и сыном уехал из Украины в США, поздравил всех причастных с Днем работников радио, телевидения и связи, который отмечали 16 ноября.

На странице в Instagram артист разместил свою архивную фотографию, на которой запечатлен в танце.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

"Сегодня праздник. День работников радио, телевидения и связи. С телевидением имею тесную и успешную связь на протяжении многих лет. Но развлекательное ТВ сейчас на паузе. А для радио я слишком красив. И главное сейчас – безопасность семьи. С праздником всех причастных. Мира!" – написал под фотографией Влад.

Впрочем, такой пост хореографа очень возмутил украинцев. Люди взорвались гневными комментариями в адрес Влада Ямы из-за того, что он уехал из Украины: "Ты недостоин называться украинцем!", "Мужчины сейчас в Украине... А сбежавшие просто двуногие существа", "Безопасность семьи и все... Обо всем остальном, наверное, забыли?", "главное – мир на Родине! Но такому "патриоту" это непонятная вещь!", "потерял уважение", "Это коммунятский праздник. А вы бежали в Штаты. А Дикусар, которого вы презирали, мужик настоящий и воюет. Так что не приезжайте в Украину".

Напомним, ранее жена Влада Ямы Лилия ответила на вопросы юзеров, почему хореограф до сих пор не вернулся в Украину. Супруги с началом полномасштабной войны успели уехать в США, пока мужчинам не запретили выезд из Украины.

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