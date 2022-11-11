У Twitter через наказ Маска віддалена робота більше не дозволена

Власник компанії Twitter Ілон Маск заявив про скасування віддаленого режиму роботи для працівників.

Про це інформує LBC.

"Віддалена робота більше не дозволена, якщо немає спеціального винятку. Менеджери надішлють мені списки винятків для перегляду та затвердження", - сказав Маск.

Оновлення набувають чинності з 10 листопада.

Також Маск зауважив, що у компанії протягом наступних кількох днів абсолютним пріоритетом є пошук і блокування будь-яких перевірених ботів, тролів та спаму.

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Нагадаємо, що Twitter скоротив майже 3700 людей через електронну пошту. Пізніше стало відомо, що після масштабного звільнення Twitter просить деяких працівників повернутися.

Також Ілон Маск розглядає можливість зробити доступ до Twitter платним для усіх користувачів.

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