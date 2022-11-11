Маск заявив про можливе банкрутство Twitter

Новий власник Twitter Ілон Маск на зустрічі з колективом компанії не виключив її банкрутства.

Про це повідомляє Reuters.

Головна редакторка розсилки Platformer Зої Шиффер повідомила, що Маск на зустрічі з колективом не виключив майбутнього банкрутства компанії. Джерела видання Reuters підтвердило, що Маск дійсно брав участь у зустрічі зі співробітниками Twitter. Сама компанія не відповіла на запит агенства.

Видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що Маск заявив про банкрутство компанії після того, як два керівники з нової команди Маска — Йоель Рот і Робін Вілер подали у відставку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter скоротив майже 3700 людей через електронну пошту. Пізніше стало відомо, що після масштабного звільнення Twitter просить деяких працівників повернутися.

Також ми інформували, що Ілон Маск розглядає можливість зробити доступ до Twitter платним для усіх користувачів.

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