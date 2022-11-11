Маск заявил о возможном банкротстве Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск на встрече с коллективом компании не исключил ее банкротства.

Об этом сообщает Reuters.

Главный редактор рассылки Platformer Зои Шиффер сообщила, что Маск на встрече с коллективом не исключил предстоящего банкротства компании. Источники издания Reuters подтвердили, что Маск действительно участвовал во встрече с сотрудниками Twitter. Сама компания не ответила на запрос агентства.

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Маск заявил о банкротстве компании после того, как два руководителя из новой команды Маска – Йоэль Рот и Робин Вилер подали в отставку.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter сократил почти 3700 человек по электронной почте. Позже стало известно, что после масштабного увольнения Twitter просит некоторых работников вернуться.

Также мы информировали, что Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным всем пользователям.

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