Категория
Наука и IT
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маск заявил о возможном банкротстве Twitter

Дата публикации
Просмотры
324
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Маск заявил о возможном банкротстве Twitter

Фото: Associated Press

Миллиардер недавно приобрел компанию за 44 миллиарда долларов

Новый владелец Twitter Илон Маск на встрече с коллективом компании не исключил ее банкротства.

Об этом сообщает Reuters.

Главный редактор рассылки Platformer Зои Шиффер сообщила, что Маск на встрече с коллективом не исключил предстоящего банкротства компании. Источники издания Reuters подтвердили, что Маск действительно участвовал во встрече с сотрудниками Twitter. Сама компания не ответила на запрос агентства.

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что Маск заявил о банкротстве компании после того, как два руководителя из новой команды Маска – Йоэль Рот и Робин Вилер подали в отставку.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter сократил почти 3700 человек по электронной почте. Позже стало известно, что после масштабного увольнения Twitter просит некоторых работников вернуться.

Также мы информировали, что Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным всем пользователям.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
324
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация