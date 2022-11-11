Министерство торговли США лишило РФ статуса страны с рыночной экономикой

Статус рыночной экономики Россия получила в 2002 году

Соединенные штаты больше не будут рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство торговли США.

Такой статус был предоставлен России два десятилетия назад, он ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары.

В заявлении американского Министерства торговли указывается, что большое участие российских властей в экономике привело к искажению цен и расходов, которые неточно показывают, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт в США.

"Данное решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику", – говорится в заявлении Министерства торговли США.

Напомним, ранее сообщалось, что Большая семерка и Австралия договорились о максимальной цене на российскую нефть.

Также мы информировали, что Россия не может найти новые рынки, куда будут продавать свою нефть.

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