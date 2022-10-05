Илон Маск все же покупает Twitter, но имеет одно условие

Миллиардер Илон Маск предлагает закрыть соглашение о приобретении частной компании Twitter за 44 миллиарда долларов и завершить судебную тяжбу по этому поводу.

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск направил компании Twitter письмо, в котором сообщил, что намерен завершить соглашение по приобретению медиа-платформы по первоначально согласованной цене в 44 миллиарда долларов (54,20 доллара за акцию), если суд приостановит рассмотрение иска, которым его пытались вынудить заплатить договоренную сумму.

Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение было сделано после того, как акции Twitter поднялись на 22% до 52 долларов к моменту закрытия торгов в Нью-Йорке. Компания Twitter из Сан-Франциско сообщила, что получила письмо и намерена закрыть сделку по согласованной цене, не комментируя, как она ответит Маску.

Маск в течение нескольких месяцев пытался расторгнуть контракт о приобретении Twitter, подписанный еще в апреле этого года. Миллиардер утверждал, что Twitter ввел его в заблуждение относительно размера своей базы пользователей и распространенности автоматизированных аккаунтов, известных как боты.

Миллиардер официально вышел из соглашения в июле, и Twitter подал на него в суд, чтобы заставить завершить покупку. Суд должен был начаться 17 октября.

В ночь на среду, 5 октября, Илон Маск опубликовал на платформе микроблогов твит с подтверждением своего намерения приобрести Twitter.

"Покупка Twitter – это ускорение для создания X, программы для всего", — написал он.

Buying Twitter is accelerant to creating X, everything app — Elon Musk (@elonmusk) 4 октября 2022

Напомним, Илон Маск часто использовал Twitter, чтобы вызвать споры. В частности, в понедельник, 4 октября, он обнародовал "мирный план" по украинско-российской войне, который вызвал бурную реакцию общества и осуждающий твит от президента Украины Владимира Зеленского.

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