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Астрологический прогноз на 5 октября

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Астрологический прогноз на 5 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, он в состоянии преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть у него на пути. Единственное, чего стоит избегать, – это высокомерия и головокружения от успехов, они могут свети на нет все свои достижения. 

Символ дня: фонтан. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: янтарный, коралловый, терракотовый. 

Счастливые камни дня: янтарь, оливин, хризолит. 

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: день, когда больным – даже если речь идет о серьезном заболевании – благодаря мощной позитивной энергетике лунных суток, буквально на глазах становится легче, возможно даже полное излечение и выздоровление. 

Сны дня: сны нынешней ночи – яркие и красочные, по сюжету напоминают увлекательные художественные фильмы, но, увы, они практически никогда не сбываются 

Стрижка дня: не самый благоприятный день для стрижки – она может негативно сказаться как на внешности, так и на самочувствии. 

Афоризм дня: "По выбранной мужчиной невесте можно судить, каков он сам и знает ли себе цену" (Иоганн Вольфганг Гёте). 

Ангел-хранитель дня: Масабэль – помогает своим подопечным найти выход из любой, даже самой запутанной жизненной ситуации. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе, финансах и торговле. 

Табу дня: не стоит отправляться в путешествие – оно будет крайне неудачным. 

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