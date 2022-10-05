Астрологічний прогноз на 5 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли людині до снаги будь-яка – навіть найскладніша – справа, вона може подолати всі перешкоди, які можуть виникнути у неї на шляху. Єдине, чого варто уникати, – це зарозумілість і запаморочення від успіхів, вони можуть світити нанівець усі свої досягнення.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бурштиновий, кораловий, теракотовий.

Щасливе каміння дня: бурштин, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: день, коли хворим – навіть якщо йдеться про серйозне захворювання – завдяки потужній позитивній енергетиці місячної доби буквально на очах стає легше, можливе навіть повне лікування та одужання.

Сни дня: сни нинішньої ночі – яскраві та барвисті, за сюжетом нагадують захопливі художні фільми, але, на жаль, вони практично ніколи не справджуються.

Стрижка дня: несприятливий день для стрижки — вона може негативно позначитися як на зовнішності, так і на самопочутті.

Афоризм дня: "За обраною чоловіком нареченою можна судити, який він сам і чи знає собі ціну" (Йоганн Вольфганг Ґете).

Ангел-охоронець дня: Масабель – допомагає своїм підопічним знайти вихід із будь-якої, навіть найзаплутанішої життєвої ситуації.

Магія та містика дня: можна читати змови, які залучають успіх у бізнесі, фінансах та торгівлі.

Табу дня: не варто вирушати у подорож – вона буде вкрай невдалою.

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