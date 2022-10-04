"Это хайп": финансист проанализировал твиты Маска про Україну

Почему именно Украину решил обсудить Маск? Может потому, что он трампист. И совмещает приятное с полезным.

Миротворческие заявления известного бизнесмена Илона Маска, согласно которым он нашел "план для Украины" — это отвлекающий маневр миллиардера.

Об этом сказал украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса со ссылкой на то, что накануне акции Tesla начали обрушиваться на 8-10%.

Обвал произошел из-за тревожных данных о производстве Маска. Однако на фоне его твитов проблемы компании стали не столь заметны для общественности.

"Маск – гениальный продавец воздуха. Он делает миллиарды из хайпа. Стоимость его акций – это хайп. Он популярен, его акции растут. Он генерирует идеи, его акции растут", — отметил Фурса.

По его словам, акции Tesla начали дешеветь еще до появления постов Маска в Twitter.

"Что случилось сегодня? Когда рынки очень сильны, все акции растут в цене, а Тесла резко падает. Маск не хочет, чтобы говорили о причине падения. Маск хочет, чтобы говорили о чем-то другом. И он делает твитты о Крыме и компромиссе с Путиным "Зная какую реакцию это вызовет у прессы. Этот твит не для украинцев. И этот твит не повлек за собой падение стоимости акций. Все-таки мир не украиноцентричный. Но падение стоимости акций привело к этой теме. К этому твиту", — отметил Фурса.

К тому моменту, когда Маск забросал своими твитами об Украине, уже были опубликованы производственные результаты Tesla за 3-й квартал. Оказалось, что компания увеличила отставание от плана поставок до 20 тыс. авто, что инвесторы восприняли как "усиливающиеся признаки проблем с логистикой", пишет CNBC.

"Почему именно эту тему выбрал Маск? Может, потому что он трампист. И сочетает приятное с полезным. Недаром сын Трампа недавно делал твит о том, что США должны держаться в стороне от войны и не навлечь беду Третьей мировой ради Украины. И Трамп точно сделает эту тему важной в рамках своей реконкисты за Белый Дом. America first, это еще и об изоляции подальше от мировых проблем", — отметил финансист.

Ранее украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями.

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