"Це хайп": фінансист проаналізував твіти Маска про Україну

Чому саме Україну вирішив обговорити Маск? Може, тому що він трампіст. І поєднує приємне з корисним.

“Миротворчі” заяви відомого бізнесмена Ілона Маска, згідно з якими він знайшов "план для України" - це відволікаючий маневр мільярдера. Про це сказав український інвестиційний банкір Сергій Фурса, із посиланням на те, що напередодні акції Tesla почали обвалюватися на 8-10%.

Обвал стався через тривожні дані про виробництво Маска. Однак на тлі його твітів проблеми компанії стали не такими помітними для громадськості.

"Маск - геніальний продавець повітря. Він робить мільярди із хайпа. Вартість його акцій - це хайп. Він популярний, його акції зростають. Він генерує ідеї, його акції зростають", - зазначив Фурса.

За його словами акції Tesla почали дешевшати ще до появи постів Маска у Twitter.

"Що трапилося сьогодні? Коли ринки дуже сильні, всі акції зростають у ціні, а Тесла різко падає. Маск не хоче, щоб говорили про причину падіння. Маск хоче, щоб говорили про щось інше. І він робить твітти про Крим та компроміс із Путіним. Знаючи яку реакцію це викличе у преси. Цей твіт не для українців. І цей твіт не спричинив падіння вартості акцій. Все-таки світ не україноцентричний. Але падіння вартості акцій призвело до цієї теми. До цього твіту", - зазначив Фурса.

Натомість до того моменту, коли Маск закидав своїми твітами про Україну, вже були опубліковані виробничі результати Tesla за 3-й квартал. Виявилося, що компанія збільшила відставання від плану поставок до 20 тис. авто, що інвестори сприйняли як "ознаку проблем з логістикою, що посилюються", пише CNBC.

"Чому саме цю тему обрав Маск? Може, тому що він трампіст. І поєднує приємне з корисним. Недаремно син Трампа нещодавно робив твіт про те, що США мають триматися осторонь війни і не накликати біду Третьої світової заради України. І Трамп точно зробить цю тему важливою у рамках своєї реконкісти за Білий Дім. America first, це ще й про ізоляцію, подалі від світових проблем", - зазначив фінансист.

Раніше українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами.

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