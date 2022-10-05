Ілон Маск все таки купує Twitter, але має одну умову

Мільярдер Ілон Маск пропонує закрити угоду щодо придбання приватної компанії Twitter за 44 мільярди доларів і завершити судову тяганину з цього приводу.

Засновник SpaceX та гендиректор Tesla Ілон Маск надіслав компанії Twitter листа, у якому повідомив, що має намір завершити угоду із придбання медіа-платформи за початково узгодженою ціною в 44 мільярди доларів (54,20 долара за акцію), якщо суд призупинить розгляд позову, яким його намагалися змусити заплатити домовлену суму.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозицію було зроблено після того, як акції Twitter піднялися на 22% до 52 доларів на момент закриття торгів у Нью-Йорку. Компанія Twitter із Сан-Франциско повідомила, що отримала лист і має намір закрити угоду за погодженою ціною, не коментуючи, як вона відповість Маску.

Маск протягом кількох місяців намагався розірвати контракт про придбання Twitter, підписаний ще у квітні цього року. Мільярдер стверджував, що Twitter ввів його в оману щодо розміру своєї бази користувачів і поширеності автоматизованих облікових записів, відомих як боти.

Мільярдер офіційно вийшов з угоди в липні, і Twitter подав на нього до суду, щоб змусити продовжити покупку. Суд мав розпочатися 17 жовтня.

У ніч проти середи, 5 жовтня, Ілон Маск опублікував на платформі мікроблогів твіт із підтвердженням свого наміру придбати Twitter.

"Купівля Twitter — це прискорення для створення X, програми для всього", - написав він.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Нагадаємо, Ілон Маск часто використовував Twitter, щоб викликати суперечки. Зокрема в понеділок, 4 жовтня, він оприлюднив “мирний план” щодо українсько-російської війни, який викликав бурхливу реакцію суспільства і осудливий твіт від президента України Володимира Зеленського.

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