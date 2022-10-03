Ілона Маска і далі "несе": що мільярдеру відповів Зеленський

У відповідь президент Володимир Зеленський поставив у Twitter своє жартівливе голосування.
Американський бізнесмен Ілон Маск після скандальної пропозиції щодо мирних переговорів між Україною та РФ запустив у своєму Twitter голосування щодо псевдореферендумів на окупованих територіях і питанні Криму.
Також він заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".
"Вони йдуть на повну військову мобілізацію, якщо Крим під загрозою. Населення Росії в 3 рази перевищує населення України, тому перемога України в тотальній війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру", - додав Маск.
Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022
У відповідь президент Володимир Зеленський поставив у Twitter своє жартівливе голосування:
Який Ілон Маск вам більше подобається:
- Коли підтримує Україну;
- Коли підтримує Росію.
Which @elonmusk do you like more?— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022
Водночас, розслідувачі InformNapalm припустили, що Ілона Маска могли зламати російські хакери.
"Такий висновок можна зробити за деякими ознаками: нетиповий стиль твітів, їхня частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався стосовно України. Плюс синхронна активація російських ботів/тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Ілон Маск зробив скандальну заяву щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Українські політики відреагували на скандальні дописи Маска.