Маск запевнив Зеленського, що він все ще підтримує Україну, але є нюанс

Американський бізнесмен Ілон Маск після скандальної пропозиції щодо умов для встановлення миру між Україною та РФ заявив, що він все ще на стороні нашої країни.

У понеділок, 3 жовтня, американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо способу досягнення миру між Україною та Росією. Навіть президент України Володимир Зеленський після його пропозиції поставив у Twitter своє жартівливе голосування, запропонувавши вибрати, який Ілон Маск подобається більше — той, що підтримує Україну чи той, що підтримує країну-агресора.

Американський бізнесмен у твіті у відповідь запевнив, що все ще залишається на стороні України і спробував пояснити, що саме його бентежить.

“Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу”, - написав Ілон Маск.

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Як відомо, одразу після військового вторгнення РФ до України Ілон Маск заявив, що забезпечить Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету. Своєї обіцянки він дотримався.

Згодом він потролив у Twitter очільника російської Чечні Рамзана Кадирова, заявивши, що готовий бити президента Росії Володимира Путіна навіть однією лівою.

Однак, після пропозиції досягти миру з Росією, провівши ще одні референдуми на окупованих територіях і погодитися з “російським Кримом” Ілон Маск зазнав нищівної критики. Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами.

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