Астрологічний прогноз на 4 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день може принести із собою страхи та побоювання, які, на щастя, не мають під собою реального підґрунтя, вони – лише вплив місячних енергій, від якого вже завтра не залишиться і сліду. Для роботи та фінансових операцій час не найсприятливіший, тож не варто займатися серйозними проєктами – краще завершити ті, які вже перебувають у роботі.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних, але обережних та обачних дій.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: коричневий, каштановий, кавовий, мокко.

Щасливе каміння дня: олександрит, серпентин, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: грудна кістка.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних серцево-судинних захворювань – необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.

Сни дня: сни цього місячного дня не несуть у собі жодної важливої інформації, тож не варто брати їх до уваги.

Стрижка дня: стригти волосся категорично забороняється.

Афоризм дня: "Мудрість починається із перемоги над страхом" (британський філософ Бертран Рассел).

Ангел-охоронець дня: Амас – виконує бажання.

Магія та містика дня: не можна займатися любовною магією, особливо якщо йдеться про примусовий приворот.

Табу дня: не можна – навіть ненароком – бити дзеркала, це обіцяє нещастя протягом семи років.

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