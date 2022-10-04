Астрологический прогноз на 4 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день может принести с собой страхи и опасения, которые, к счастью, не имеют под собой реальной основы, они – всего лишь влияние лунных энергий, от которого уже завтра не останется и следа. Для работы и финансовых операций время не самое благоприятное, поэтому не стоит заниматься серьезными проектами, лучше завершить те, которые уже находятся в работе.
Символ дня: летучая мышь.
Стихия дня: Огонь.
Энергетика дня: день благоприятен для активных, но осторожных и осмотрительных действий.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, кофейный, мокко.
Счастливые камни дня: александрит, серпентин, змеевик.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня не несут в себе никакой важной информации, поэтому не стоит принимать их во внимание.
Стрижка дня: стричь волосы категорически запрещается.
Афоризм дня: "Мудрость начинается с победы над страхом" (британский философ Бертран Рассел).
Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания.
Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией, особенно если речь идет о насильственном привороте.
Табу дня: нельзя – даже нечаянно – бить зеркала, это сулит несчастья в течение семи лет.
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