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Астрологический прогноз на 4 октября

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Астрологический прогноз на 4 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день может принести с собой страхи и опасения, которые, к счастью, не имеют под собой реальной основы, они – всего лишь влияние лунных энергий, от которого уже завтра не останется и следа. Для работы и финансовых операций время не самое благоприятное, поэтому не стоит заниматься серьезными проектами, лучше завершить те, которые уже находятся в работе. 

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных, но осторожных и осмотрительных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, кофейный, мокко. 

Счастливые камни дня: александрит, серпентин, змеевик. 

За какую часть тела отвечает: кости грудины. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо заранее принять превентивные меры. 

Сны дня: сны нынешнего лунного дня не несут в себе никакой важной информации, поэтому не стоит принимать их во внимание. 

Стрижка дня: стричь волосы категорически запрещается. 

Афоризм дня: "Мудрость начинается с победы над страхом" (британский философ Бертран Рассел). 

Ангел-хранитель дня: Амас – исполняет желания. 

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией, особенно если речь идет о насильственном привороте. 

Табу дня: нельзя – даже нечаянно – бить зеркала, это сулит несчастья в течение семи лет.

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