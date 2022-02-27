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Маск запускає Starlink в Україні

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Маск запускає Starlink в Україні

Associated Press

Ілон Маск заявив, що забезпечить Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

Про це Маск написав у Twitter у відповідь на заклик українського міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про запуск супутникового Інтернету в Україні.

"Сервіс Starlink зараз активний в Україні. Більше терміналів на шляху", – йдеться у відповіді Маска.

Нагадаємо, Федоров у Мережі звернувся до Маска з такими словами: "Шановний Ілоне Маск! Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс ­– Росія намагається колонізувати Україну! Поки ваші ракети успішну приземляються з космосу – російські ракети бомблять українські садки та лікарні! Ми потребуємо підтримки ­­– прошу вас якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету".

Що таке Starlink

  • Starlink ­– це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою супутників надає доступ до широкосмугового Інтернету. Проєкт запустили у 2020 році в США та Канаді, а просто зараз ­– станції їдуть до України.
  • Starlink – це платформа, що являє собою мережу супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц.
  • Швидкість такого Інтернету ­– до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці землі. 
  • Старлінк можна буде використовувати з цивільною та військовою метою.
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