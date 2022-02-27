Маск запускає Starlink в Україні

Ілон Маск заявив, що забезпечить Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

Про це Маск написав у Twitter у відповідь на заклик українського міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про запуск супутникового Інтернету в Україні.

"Сервіс Starlink зараз активний в Україні. Більше терміналів на шляху", – йдеться у відповіді Маска.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

Нагадаємо, Федоров у Мережі звернувся до Маска з такими словами: "Шановний Ілоне Маск! Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс ­– Росія намагається колонізувати Україну! Поки ваші ракети успішну приземляються з космосу – російські ракети бомблять українські садки та лікарні! Ми потребуємо підтримки ­­– прошу вас якнайшвидше забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету".

Що таке Starlink