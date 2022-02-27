Маск запускает Starlink в Украине

Илон Маск заявил, что обеспечит Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

Об этом Маск написал в Twitter в ответ на призыв украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова о запуске спутникового Интернета в Украине.

"Сервис Starlink сейчас активен в Украине. Больше терминалов в пути", – говорится в ответе Маска.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) 26 Feb. 2022

Напомним, Федоров в Сети обратился в Маску с такими словами: "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешную приземляются из космоса – российские ракеты бомбят украинские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке – прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету".

Что такое Starlink