Маск запускает Starlink в Украине

Илон Маск заявил, что обеспечит Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.
Об этом Маск написал в Twitter в ответ на призыв украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова о запуске спутникового Интернета в Украине.
"Сервис Starlink сейчас активен в Украине. Больше терминалов в пути", – говорится в ответе Маска.
Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.— Elon Musk (@elonmusk) 26 Feb. 2022
Напомним, Федоров в Сети обратился в Маску с такими словами: "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешную приземляются из космоса – российские ракеты бомбят украинские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке – прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету".
Что такое Starlink
- Starlink – это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью спутников предоставляет доступ к широкополосному Интернету. Проект запустили в 2020 году в США и Канаде, а прямо сейчас станции едут в Украину.
- Starlink – это платформа, представляющая собой сеть спутников. Эти спутники на орбите взаимодействуют между собой на частоте более 10 тысяч ГГц благодаря лазерному лучу. С наземными станциями и терминалами пользователей связь обеспечивается Ка-антенами через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц.
- Скорость такого Интернета – до 1Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке земли.
- Старлинк можно будет использовать с гражданской и военной целью.