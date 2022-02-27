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Маск запускает Starlink в Украине

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Маск запускает Starlink в Украине

Associated Press

Илон Маск заявил, что обеспечит Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

Об этом Маск написал в Twitter в ответ на призыв украинского министра цифровой трансформации Михаила Федорова о запуске спутникового Интернета в Украине.

"Сервис Starlink сейчас активен в Украине. Больше терминалов в пути", – говорится в ответе Маска.

Напомним, Федоров в Сети обратился в Маску с такими словами: "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешную приземляются из космоса – российские ракеты бомбят украинские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке – прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету".

Что такое Starlink

  • Starlink – это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью спутников предоставляет доступ к широкополосному Интернету. Проект запустили в 2020 году в США и Канаде, а прямо сейчас станции едут в Украину.
  • Starlink – это платформа, представляющая собой сеть спутников. Эти спутники на орбите взаимодействуют между собой на частоте более 10 тысяч ГГц благодаря лазерному лучу. С наземными станциями и терминалами пользователей связь обеспечивается Ка-антенами через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц.
  • Скорость такого Интернета – до 1Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке земли.
  • Старлинк можно будет использовать с гражданской и военной целью.
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