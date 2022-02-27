Глава Еврокомиссии объявила о новых санкциях против России, которые уничтожат Путина

Глава Еврокомиссии объявила о новых санкциях против России, которые уничтожат Путина

Ряд российских банков будет отключен от системы SWIFT.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о дальнейших санкциях против Москвы, которые вводятся из-за развязанной российским президентом Путиным войны против Украины. Среди них будут такие меры, которые, по ее словам, "уничтожат Путина".

Об этом глава Еврокомиссии сообщила на брифинге в субботу, 26 февраля.

Президент Еврокомиссии объявила, что "ряд российских банков будет исключен из SWIFT", а часть активов российского Центрального банка РФ будет заморожена, чтобы остановить военную машину, запущенную Владимиром Путиным.

"Мы полны решимости ввести жесткие и масштабные санкции против России. Мы должны реагировать еще жестче, мы должны усилить санкции, чтобы Владимир Путин больше не мог финансировать российскую военную машину. Мы уверены, что ряд банков будет отделен от SWIFT", – сказала Урсула фон дер Ляен.

"Мы сделаем так, чтобы Владимир Путин больше не мог использовать свои резервы. Мы заморозим российские активы в банках, мы заморозим транзакции", – заявила она.

"Мы запретим российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках. Эти меры не позволяют Владимиру Путину финансировать свою войну. Российская экономика также испытывает серьезную эрозию", – сообщила президент Еврокомиссии.

В coordination with I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia's invasion of Ukraine and cripple Putin's ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s -- Ursula von der Leyen ( @ vonderleyen ) February 26, 2022

"Владимир Путин избрал путь уничтожения Украины, но то, что он делает, уничтожит будущее его собственной страны", — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что его государство вместе с лидерами "Большой семерки" полностью ограничат способность правительства РФ действовать в долларах евро и иене.

Читайте также: